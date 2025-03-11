Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели урок энергобезопасности в школе № 65 Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в рамках всероссийского проекта «Разговоры о важном» провели среди учащихся начальных классов в школе № 65 Екатеринбурга интерактивный урок по энергобезопасности. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.Сообщается, что особое внимание было уделено правилам электробезопасности. Для закрепления материала школьникам показали образовательные ролики с участием анимационного персонажа — Маши Лампочкиной, которая в доступной форме объясняет основы электробезопасности.В конце урока специалисты филиала ПАО «Россети» проверили полученные знания. За правильные ответы школьники получили подарки от представителей филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала.Ведущий специалист по охране труда и надежности филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала Алексей Веселкин сообщил, что электротравматизм поможет предотвратить системная и постоянная образовательная работа с детьми.«Мы регулярно проводим занятия как в школах, так и на энергетических объектах, устраивая экскурсии. О серьезных вещах нам помогает рассказывать мультипликационный персонаж Маша Лампочкина, у которой есть своя страница во ВКонтакте. На этой странице много познавательных игр, комиксов и мультфильмов об электробезопасности, — резюмировал он.Также на предприятии считают, что подобные мероприятия — важная составляющая работы по привлечению в компанию новых кадров, которых начинают готовить со школьной скамьи. У ребят была уникальная возможность посмотреть на профессионалов своего дела, что может вдохновить на выбор профессии.