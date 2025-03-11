Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели урок энергобезопасности в школе № 65 Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала освободят от растительности 667 гектаров ...20.02.2025 Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти магистральных подстанциях в Челябинской области
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2025. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонтные работы на девяти ...28.01.2025 Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного троса на ЛЭП «Сургутская ГРЭС-2 — Сибирская»
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили более 112 км грозозащитного ...29.08.2024 Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала отремонтировали 53 высоковольтных выключателя на 17 подстанциях Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2024. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала провели ремонт 53 высоковольтных ...28.12.2022 Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала повысили грозоупорность линий электропередачи 220-500 кВ в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2022 году заменили почти 200 км ...