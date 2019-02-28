УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:10

Общая прибыль организаций Свердловской области составила в 2024 году более трлн руб.

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Общая прибыль организаций в Свердловской области составила в 2024 году 1127,1 млрд руб. до налогообложения. Сальдированный финансовый результат составил 978,9 млрд руб. Это следует из данных Свердловскстата.

Наибольшую прибыль получили компании обрабатывающих производств — 325 млрд руб. (28,8% от общего объема), из них металлургический сектор — 133,9 млрд руб. (11,9%).

Организации торговли и авторемонта — 221 млрд руб. (19,6%), в том числе предприятия оптовой торговли — 174,4 млрд руб. (15,5%).

Общая прибыль от продажи товаров, продукции, работ и услуг Свердловских компаний в 2024 году составила 12,847 трлн руб. Расходы составили 11,664 трлн руб. Рентабельность товаров и услуг — 10,1%.
