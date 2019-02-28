Общая прибыль организаций Свердловской области составила в 2024 году более трлн руб.

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2019. В январе-декабре 2018 года убыток получили 428 организаций Свердловской области, его ...28.02.2018 Доля убыточных организаций в Свердловской области в 2017 году выросла на 1,5%
В январе-декабре 2017 года сальдированный финансовый результат (прибыль) организаций Свердловской области (без ...28.02.2018 Доля убыточных организаций в Свердловской области в 2017 году выросла на 1,5%
УрБК, Екатеринбург, 28.02.2018. В январе-декабре 2017 года сальдированный финансовый результат (прибыль) организаций ...28.03.2013 ОАО «Газпром» сократило чистую прибыль почти на 40% по итогам 2012 года
УрБК, Москва, 28.03.2013. По итогам 2012 года ОАО «Газпром» снизило чистую прибыль по РСБУ на 37%, или в 1,6 раза — до ...26.03.2013 Чистая прибыль ОАО «РЖД» сократилась на 16% по итогам 2012 года
УрБК, Москва, 26.03.2013. По итогам 2012 года чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» по РСБУ составила 14,110 ...