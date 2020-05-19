УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 11:25

Новым прокурором Екатеринбурга стал Игорь Корелов

УрБК, Екатеринбург, 23.09.2025. Новым прокурором Екатеринбурга стал Игорь Корелов, который прежде возглавлял прокуратуру Чкаловского района города. И. Корелова представили сегодня на заседании Екатеринбургской городской думы.

До середины июля 2025 года прокурором Екатеринбурга являлась Светлана Кузнецова. В дальнейшем она возглавила областной Центр подготовки прокурорских кадров при региональном надзорном ведомстве.

Светлана Кузнецова проработала на посту прокурора Екатеринбурга десять лет. До этого она была прокурором Дзержинского района Нижнего Тагила.
