В Екатеринбурге будет реконструирован объект историко-культурного значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова»

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. В Екатеринбурге в Доме И. А. Сяно начал работу Историко-культурный центр развития ...15.03.2018 Свердловские власти выставили на продажу старинное здание мёдопивоваренного завода в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2018. ГКУ СО «Фонд имущества Свердловской области» объявил конкурс по продаже здания ОКН ...08.08.2017 В Екатеринбурге выставили на продажу «Дом А. И. Меньшиковой» за 7,2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению государственным имуществом ...10.04.2017 В Екатеринбурге выставлены на аукцион четыре объекта культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 10.04.2017. Распорядительная дирекция министерства по управлению государственным имуществом ...23.07.2012 Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр объектов культурного наследия РФ
УрБК, Екатеринбург, 23.07.2012. Здание бывшего кинотеатра «Темп» в Екатеринбурге может быть включено в реестр ...