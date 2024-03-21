В Екатеринбурге будет реконструирован объект историко-культурного значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова»

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2025. В Екатеринбурге будет реконструирован объект историко-культурного значения «Дом ювелира И.К. Афиногенова» на улице Февральской Революции, 37. Зданию вернут его исторический облик, укрепят несущие конструкции и адаптируют для современного использования. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале Госэкспертизы Свердловской области.



Согласно проекту, аварийные участки кирпичных и деревянных стен первого этажа будут демонтированы, а затем воссозданы с применением исторического кирпича и бревен с укладкой традиционным способом в обло (в чашеобразные выемки). Значительный объем оригинальной кладки будет сохранен и отреставрирован с помощью специальных составов.



Также полностью заменят фундаменты на монолитные железобетонные, установят новое перекрытие цокольного этажа и воссоздадут деревянную стропильную систему крыши с кровлей из листовой стали с полимерным покрытием. Все деревянные конструкции обработают антисептическими и огнезащитными составами.



«Проектом предусмотрено оснащение здания технологичными инженерными системами, что позволит адаптировать его под современные функциональные задачи: здесь будут обустроены комнаты для переговоров, кабинеты и вспомогательные помещения. В дальнейшем предполагается приспособить здание под нужды культурно-просветительского центра», — говорится в сообщении.