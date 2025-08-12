УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:30

В России почти 50% самозанятых сталкивались с трудностями при обращении за кредитом

УрБК, Москва, 19.09.2025. В России почти 50% самозанятых сталкивались с трудностями при обращении в банки и микрофинансовые организации (МФО) за кредитными средствами на развитие своего дела. Об этом [url=http://]пишут[/url] « Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного компанией «Лайм-займ» (ГК Lime Credit Group).

Авторы исследования сообщают, что основные проблемы при получении кредитов или займов связаны со сложностью процедуры подачи заявки и необходимостью предоставлять залог или поручителя.

Так, большое количество документов для получения ссуды или непонятную процедуру оформления отметили 29,2% респондентов. Требование залога или наличие поручителей выделили 28,9% опрошенных.

Чуть более пятой части респондентов указали, что сложности возникли из-за предложения со стороны кредитора недостаточной суммы займа.

На эти же факторы указали и те самозанятые, которые не получали предпринимательские кредиты или займы, но в целом рассматривали этот источник финансирования, говорится в исследовании.

Ранее сообщалось, что 21% ищущих подработку россиян уже зарегистрированы как самозанятые. Еще 22% планируют это сделать.
