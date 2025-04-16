Участники «Недели HR и рекламы» посетили штаб-квартиру УБРиР в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 18.09.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) принял на своей площадке участников «Недели HR и рекламы». Мероприятие проходит 18 и 19 сентября в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (МТС Live Hall). Об этом сообщает пресс-служба кредитно-финансовой организации.



Сообщается, что штаб-квартиру УБРиР посетили HR-эксперты из пяти городов России. Они смогли познакомиться с работой флагманского отделения банка и организацией пространства в бэк-офисе. Экскурсию участникам форума провели начальник отдела подбора персонала головного офиса УБРиР Алена Кискина и главный специалист Алиса Рахманкулова. После этого сотрудники HR-департамента поделились с коллегами выводами, которые они сделали из опыта работы банка с зумерами.



«В ходе дискуссии выяснилось, что до сих пор не все компании готовы массово нанимать людей младше тридцати лет. Но большинство HR-специалистов понимает, что в ближайшие десять лет во всех коллективах доля зумеров будет расти. И одним из конкурентных преимуществ для бренда работодателя становится умение работать с этим поколением. Сегодня в банке около 20% сотрудников — это зумеры. Они показывают хорошие результаты и успешно строят карьеру в УБРиР. Мы хотели поделиться с коллегами тем, что мы знаем об ограничениях, ожиданиях и возможностях этого поколения», — рассказала А. Кискина.



Также в ходе встречи УБРиР анонсировал запланированное обновленеи HR-бренда в 2026 году с учетом потребностей и поколения Z.