Вчера, 17:52

Минтруд рассмотрит инициативу о введения в РФ оплачиваемого отпуска до 35 дней

УрБК, Москва, 17.09.2025. Минтруд рассмотрит инициативу об увеличении в РФ оплачиваемого отпуска до 35 дней. Об этом на полях Всероссийской недели охраны труда сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, пишет ТАСС.

Он уточнил, что как только эта законодательная инициатива поступит на рассмотрение в правительство, ведомство рассмотрит ее и даст официальный отзыв.

Добавим, что в соответствии с Трудовым кодексом РФ ежегодный основной оплачиваемый отпуск в России составляет 28 календарных дней. Некоторым категориям сотрудников в соответствии с ТК и другими федеральными законами может предоставляться отпуск продолжительностью более 28 дней.

Ранее Роструд напомнил, что работодатели обязаны отпускать сотрудников на час пораньше в предпраздничный день. При невозможности сократить продолжительность работы переработка на час подлежит компенсации. Причем сотрудник вообще не выходит на работу, если длительность смены составляет не более часа.
