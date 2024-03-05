УралБизнесКонсалтинг
Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 11:30

Работодателям напомнили о праве сотрудников на сокращенный рабочий день

УрБК, Москва, 09.09.2025. Работодатели обязаны отпускать сотрудников на час пораньше в предпраздничный день. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роструд.

При невозможности сократить продолжительность работы переработка на час подлежит компенсации. Причем сотрудник вообще не выходит на работу, если длительность смены составляет не более часа.

Ранее Минэкономразвития и Минтруд РФ подготовили поправки об увеличении нормы сверхурочной работы с 120 до 240 часов в год, а также определяют порядок переработок и упрощают процедуру увольнения. Данные поправки упраздняют ранее установленные ограничения на осуществление сверхурочной работы в течение двух последовательных дней.

Однако продолжительность переработки не должна превышать четырех часов в сутки. Перед согласием на выполнение сверхурочных работ, превышающих 120 часов за календарный год, сотрудники обязаны пройти медицинское обследование и диспансеризацию.
