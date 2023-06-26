УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:09

В Екатеринбурге снесли незаконный шиномонтаж в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Специалисты администрации Екатеринбурга снесли шиномонтажный сервис на ул. Красноселья в Академическом районе. Об этом сообщает департамент информполитики города.

В ходе проверки власти установили отсутствие документов на землю. Для принятия мер по отношению к нарушителю всю необходимую информацию передали в правоохранительные органы.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет мастерская, которая располагалась напротив ТРЦ «Академический», беспокоила жителей соседних домов.
