В Екатеринбурге снесли незаконный шиномонтаж в Академическом районе

УрБК, Екатеринбург, 17.09.2025. Специалисты администрации Екатеринбурга снесли шиномонтажный сервис на ул. Красноселья в Академическом районе. Об этом сообщает департамент информполитики города.



В ходе проверки власти установили отсутствие документов на землю. Для принятия мер по отношению к нарушителю всю необходимую информацию передали в правоохранительные органы.



Отмечается, что на протяжении нескольких лет мастерская, которая располагалась напротив ТРЦ «Академический», беспокоила жителей соседних домов.