Разрыв между наименее и наиболее высокими зарплатами в РФ в 2025 году составил 7,5 раза

УрБК, Москва, 12.01.2024. Разрыв между доходами самых богатых и самых бедных жителей России в 2022 году составил 9,1 ...

В России разрыв между доходами богатых и бедных в 2022 году составил 9,1 раза

УрБК, Екатеринбург, 11.06.2021. Свердловская область заняла 9-е место рейтинга по неравенству доходов населения по ...

На Среднем Урале богатые зарабатывают почти в восемь раз больше бедных

В 2015 году реальные доходы жителей России сократились на 9,5%, в то время как в целом по миру выросли на 1,7%, следует ...

УрБК, Москва, 26.12.2016. В 2015 году реальные доходы жителей России сократились на 9,5%, в то время как в целом по ...

Разрыв в доходах между богатыми и бедными в России снижается третий год подряд

УрБК, Москва, 21.02.2012. Разрыв в доходах между богатыми и бедными в России снижается третий год подряд, следует из ...