Сегодня, 09:33

Разрыв между наименее и наиболее высокими зарплатами в РФ в 2025 году составил 7,5 раза

УрБК, Москва, 16.09.2025. В России 20% наименее оплачиваемых сотрудников получали в среднем 31 тыс. руб. в 2025 году, тогда как у 20% самых высокооплачиваемых специалистов зарплата достигала 233 тыс. руб. Разрыв составил между ними составил 7,5 раза, пишут «Известия».

Это минимальный показатель с 2000 года, считает аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza.

«Сокращение разрыва связано с тем, что быстрее всего растут доходы у низкооплачиваемых работников. Дефицит «синих воротничков» заставляет бизнес повышать зарплаты в этом сегменте, подтягивая нижнюю часть распределения», — объяснила президент FinExpertiza Елена Трубникова. Снижение неравенства также связано с ростом МРОТ.

Разница в зарплатах зависит не только от отрасли, но и от региона. Наибольший разрыв традиционно характерен для Москвы — 8,7 раза: от 51 тыс. до 442 тыс. рублей.
