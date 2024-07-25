Екатеринбург занял второе место среди самых привлекательных городов для переезда госкомпаний

УрБК, Москва, 24.07.2024. Президент РФ Владимир Путин поручил федеральному правительству подготовить планы по ...09.06.2021 Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями
Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников РФ по обеспеченности качественными торговыми площадями (в ...09.06.2021 Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников по обеспеченности торговыми площадями
УрБК, Екатеринбург, 09.06.2021. Екатеринбург занял второе место среди городов-миллионников РФ по обеспеченности ...18.11.2020 Екатеринбург вошел в тройку городов с наибольшим числом разбойных нападений на коттеджи
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2020. Екатеринбург в 2020 году занял третье место среди городов с наибольшим количеством ...15.02.2016 Екатеринбург вошел в тройку городов-лидеров по продажам автомобилей в 2015 году
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2016. Екатеринбург вошел в тройку лидеров по продажам автомобилей в 2015 году среди ...