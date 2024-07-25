УралБизнесКонсалтинг
Екатеринбург занял второе место среди самых привлекательных городов для переезда госкомпаний

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Екатеринбург вошел в тройку городов, считающихся самыми привлекательными для переезда госкомпаний из Москвы. Это следует из данных консалтинговой компании Nikoliers, которые приводит РИА Новости.

Первое место в этом списке заняла Казань. Екатеринбург аналитики определили на второе место как крупный экономический центр с такими развитыми отраслями, как металлургия и машиностроение. Тройку замыкает Самара.

Добавим, что пока ни одна крупная госкомпания публично не выражала заинтересованности в переезде в Екатеринбург. В июле прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству представить предложения о поэтапном перемещении офисов госкомпаний из Москвы в регионы. При этом в Уральской палате недвижимости ранее указывали на то, что госкомпаниям негде особо разместиться в Екатеринбурге из-за дефицита офисных помещений. В последние годы в уральской столице практически не строили бизнес-центров.
