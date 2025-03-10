УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:09

Уровень безработицы в Свердловской области во II квартале 2025 года составил 1,5%

УрБК, Екатеринбург, 15.09.2025. Уровень безработицы в Свердловской области во II квартале 2025 года составляет 1,5%. Такие данные приводит РИА Новости.

В УрФО первое место по уровню минимальной безработицы во втором квартале 2025 года занимают Югра, затем — Ямал. Последнее место заняла Курганская область (44 место, уровень безработицы — 2%). Перед ней — Тюменская (38 место, 1,8%).

«В дальнейшем эксперты не исключают некоторого роста уровня безработицы, что обусловлено снижением темпов роста экономики. При этом все же безработица будет находится на низком уровне и не превысит трех процентов», — пишет издание.
