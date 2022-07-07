УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 16:01

В Свердловской области пресечена незаконная вырубка деревьев в парке «Бажовские места»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Сысертском районе Свердловской области была пресечена незаконная вырубка деревьев на территории природного парка «Бажовские места». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что четыре лица, действуя в сговоре, на протяжении нескольких лет осуществляли вырубку сосен и берез на территории природного парка. Полученные лесоматериалы перерабатывались на сельскохозяйственном предприятии «Бархатные рога» и реализовывались в соседнем регионе с использованием поддельных документов.

Материальный ущерб, причиненный Лесному фонду РФ, составил более 450 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору».
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.07.2022 Двое жителей Алапаевска незаконно вырубили лес на сумму более 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. Двое жителей Алапаевского района предстанут перед судом за незаконную вырубку лесных ...

29.06.2018 Возбуждено уголовное дело в связи с незаконной вырубкой деревьев в Октябрьском районе Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2018. Следственные органы возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ «Незаконная ...

05.04.2018 В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Парковом лесничестве

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2018. В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в ...

19.05.2017 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки леса на территории Алапаевского лесничества

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2017. В Алапаевске возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки леса на общую сумму ...

10.03.2016 Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на ул. 8 Марта в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 10.03.2016. Возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев на земельном участке на ...

Популярные новости
13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты
Архив новостей
Сентябрь 2025 (350)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.