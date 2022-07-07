В Свердловской области пресечена незаконная вырубка деревьев в парке «Бажовские места»

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Сысертском районе Свердловской области была пресечена незаконная вырубка деревьев на территории природного парка «Бажовские места». Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Свердловской области.



В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что четыре лица, действуя в сговоре, на протяжении нескольких лет осуществляли вырубку сосен и берез на территории природного парка. Полученные лесоматериалы перерабатывались на сельскохозяйственном предприятии «Бархатные рога» и реализовывались в соседнем регионе с использованием поддельных документов.



Материальный ущерб, причиненный Лесному фонду РФ, составил более 450 млн руб. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная группой лиц по предварительному сговору».