Суд в Екатеринбурге обязал собственника восстановить памятник на улице Пушкина, 7

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного ...11.09.2019 Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия «Постоялый двор»
УрБК, Екатеринбург, 11.09.2019. Администрацию Невьянска обязали восстановить объект культурного наследия регионального ...19.08.2019 В Екатеринбурге прокуратура обязала МУГИСО отреставрировать объект культурного наследия
УрБК, Екатеринбург, 19.08.2019. В Екатеринбурге по решению суда проведут ремонт и отреставрируют памятник ...27.01.2015 Памятник архитектуры на улице Вайнера получил охранные зоны
УрБК, Екатеринбург, 27.01.2015. Правительство Свердловской области на сегодняшнем заседании утвердило зоны охраны ...21.05.2014 Суд обязал ОАО «Уралбиофарм» провести работы по сохранению объекта культурного наследия «Здание Госстраха»
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2014. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск министерства по управлению ...