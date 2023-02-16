Суд в Екатеринбурге обязал собственника восстановить памятник на улице Пушкина, 7

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2025. В Екатеринбурге суд обязал собственника объекта культурного наследия по ул. Пушкина, 7 восстановить памятник. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.



Объект находится под государственной охраной с 1991 года. В течение длительного времени его владельцы не соблюдали установленные требования по содержанию и уходу за памятником архитектуры.



В ходе плановых проверок, проведённых в 2019 и 2023 годах, были выявлены множественные нарушения: несанкционированная окраска фасадов; установка пластиковых окон, кондиционеров и антенн без соответствующего разрешения; проведение незаконной реконструкции крыши с возведением дополнительных конструкций, что привело к искажению исторического облика объекта культурного наследия.



На основании выявленных нарушений суд вынес решение, обязывающее владельцев объекта в течение трёх месяцев получить задание на проведение реставрационных работ, в течение двенадцати месяцев разработать проектную документацию и в течение сорока восьми месяцев завершить реставрационные мероприятия.



Здание, возведенное в 1886 году в стиле эклектики, является частью ансамбля «Гостиница «Эрмитаж» В.Г. Черепанова». Комплекс включал четыре кирпичных строения: саму гостиницу, флигель, баню с прачечной и конюшню. На сегодняшний день от исторического комплекса сохранились только гостиница и флигель.