Новые сети электроосвещения появились в Екатеринбурге благодаря международному конкурсу

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей ...06.11.2015 Токарь «Уралтрансмаша» стал призером областного конкурса профмастерства
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. Токарь ПТК-860 АО «Уралтрансмаш» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») Алексей Долгих ...24.03.2014 Сотрудник ОАО «ЕЭСК» занял 1 место в конкурсе профессионального мастерства
УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Мастер Восточного района электрических сетей ОАО «ЕЭСК» Владимир Горюнов занял 1 место ...29.11.2013 Специалист ОАО «ЕЭСК» оказался в числе трех лучших электромонтеров Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 29.11.2013. Мастер Восточного района электрических сетей ОАО «Екатеринбургская электросетевая ...12.11.2012 Токарь ОАО «Уралтрансмаш» занял третье место в конкурсе «Славим человека труда!»
УрБК, Екатеринбург, 12.11.2012. Токарь-универсал ОАО «Уралтрансмаш» (входит в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод») А. ...