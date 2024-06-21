УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:23

Новые сети электроосвещения появились в Екатеринбурге благодаря международному конкурсу

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Участники IV Международного конкурса профессионального мастерства электромонтеров установили линии электропередачи в переулке Автоматики и части ул. Первомайской. Об этом пишет официальный портал Екатеринбурга.

В конкурсе приняли участие 10 команд по 3 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Саратова, Улан-Удэ, Перми, Ташкента, Минска и Екатеринбурга. Первое место занял Улан-Удэ. Серебро и бронзу получили Санкт-Петербург и Москва соответственно. Екатеринбург забрал особый приз — за командную солидарность.

«В прошлом году уральская столица победила в конкурсе, и потому стала площадкой состязаний в этот раз. Такие мероприятия всегда важны для профессионалов, поскольку позволяют им обменяться опытом, проявить свои навыки. Также на конкурсе встречаются не только мастера учреждений, но и их руководители. Для них это возможность понять, как налажена работа в других городах, какую технику там используют», — рассказала директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

На первом этапе соревнований претенденты продемонстрировали свое знание нормативно-технических документов, на втором смонтировали муфту кабельной линии. Площадкой для этих состязаний стал учебный центр «Россети — Урал».

На третьем этапе команды сделали освещение на переулке Автоматики и части ул. Первомайской. К концу дня там появилось 14 новых фонарей. Они будут освещать эту часть Екатеринбурга в напоминание о конкурсе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.06.2024 В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей компании «Атомстройкомплекс» приняли участие более 60 специалистов

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2024. В конкурсе профессионального мастерства среди рабочих строительных специальностей ...

06.11.2015 Токарь «Уралтрансмаша» стал призером областного конкурса профмастерства

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2015. Токарь ПТК-860 АО «Уралтрансмаш» (входит в состав НПК «Уралвагонзавод») Алексей Долгих ...

24.03.2014 Сотрудник ОАО «ЕЭСК» занял 1 место в конкурсе профессионального мастерства

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2014. Мастер Восточного района электрических сетей ОАО «ЕЭСК» Владимир Горюнов занял 1 место ...

29.11.2013 Специалист ОАО «ЕЭСК» оказался в числе трех лучших электромонтеров Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 29.11.2013. Мастер Восточного района электрических сетей ОАО «Екатеринбургская электросетевая ...

12.11.2012 Токарь ОАО «Уралтрансмаш» занял третье место в конкурсе «Славим человека труда!»

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2012. Токарь-универсал ОАО «Уралтрансмаш» (входит в состав ОАО «НПК «Уралвагонзавод») А. ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (309)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.