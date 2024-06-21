Новые сети электроосвещения появились в Екатеринбурге благодаря международному конкурсу

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. Участники IV Международного конкурса профессионального мастерства электромонтеров установили линии электропередачи в переулке Автоматики и части ул. Первомайской. Об этом пишет официальный портал Екатеринбурга.



В конкурсе приняли участие 10 команд по 3 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Барнаула, Саратова, Улан-Удэ, Перми, Ташкента, Минска и Екатеринбурга. Первое место занял Улан-Удэ. Серебро и бронзу получили Санкт-Петербург и Москва соответственно. Екатеринбург забрал особый приз — за командную солидарность.



«В прошлом году уральская столица победила в конкурсе, и потому стала площадкой состязаний в этот раз. Такие мероприятия всегда важны для профессионалов, поскольку позволяют им обменяться опытом, проявить свои навыки. Также на конкурсе встречаются не только мастера учреждений, но и их руководители. Для них это возможность понять, как налажена работа в других городах, какую технику там используют», — рассказала директор департамента благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.



На первом этапе соревнований претенденты продемонстрировали свое знание нормативно-технических документов, на втором смонтировали муфту кабельной линии. Площадкой для этих состязаний стал учебный центр «Россети — Урал».



На третьем этапе команды сделали освещение на переулке Автоматики и части ул. Первомайской. К концу дня там появилось 14 новых фонарей. Они будут освещать эту часть Екатеринбурга в напоминание о конкурсе.