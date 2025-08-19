Число выданных в Свердловской области потребкредитов за месяц выросло на 3%

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2025. В Свердловской области в августе 2025 года выдали 55,3 тыс. потребительских кредитов. Это на 2,6% больше уровня предыдущего месяца (53,9 тыс. ед.), говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял пятую строчку рейтинга среди 30 регионов РФ. Также в топ-5 списка по числу выданных за указанный период потребкредитов попали Москва (111,4 тыс. ед.), Московская область (97,7 тыс. ед.), Краснодарский край (65 тыс. ед.) и Тюменская область с ХМАО и ЯНАО (58,4 тыс. ед.).



Согласно исследованию НБКИ, сильнее всего за месяц выдача потребкредитов выросла в Республике Саха (+12,4%), Санкт-Петербурге (+9,3%) и Москве (+5,6%).



В целом по стране в августе этого года было выдано 1,6 млн потребкредитов. За месяц этот показатель увеличился на 2,4% (в июле 2025 года — 1,57 млн ед.).