УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:14

Сквер в Екатеринбурге назвали в честь заслуженного тренера

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования скверу в Ленинском районе в честь Виктора Кобцева. Об этом сообщает департамент информационной политики городской администрации.

Зеленая зона расположена на перекрестке улиц Фрунзе и Белинского. Кроме того, изменилось название двух автобусных остановок в Орджоникидзевском районе, расположенных на проспекте Космонавтов (между ул. Архитектора Антонова и бульваром Владимира Белоглазова).

Теперь они носят имя «Изумрудный бор» в честь находящегося рядом микрорайона. Старое название остановок — «Радиостанция».

Кобцев был заслуженным тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту. Под руководством Виктора Кобцева сборная команда Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз — становилась призером.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.06.2025 В Екатеринбурге появятся сквер генерала Грачева и улица Ярополка Лапшина

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил названия для нового сквера, улицы и дороги в ...

31.10.2022 В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 31.10.2022. В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга появились семь новых улиц и девять остановок ...

22.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил новые названия для остановок общественного транспорта

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил список новых названий для остановок ...

26.11.2021 На карте Екатеринбурга появилось пять новых названий улиц и остановок

УрБК, Екатеринбург, 26.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименований двум ...

19.12.2019 В Екатеринбурге официально появился сквер Дружбы народов

УрБК, Екатеринбург, 19.12.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление, которое закрепляет ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России21.08.2025Надежда Сивкова о Международном фестивале креативных индустрий
Архив новостей
Сентябрь 2025 (280)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.