Сквер в Екатеринбурге назвали в честь заслуженного тренера

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о присвоении наименования скверу в Ленинском районе в честь Виктора Кобцева. Об этом сообщает департамент информационной политики городской администрации.



Зеленая зона расположена на перекрестке улиц Фрунзе и Белинского. Кроме того, изменилось название двух автобусных остановок в Орджоникидзевском районе, расположенных на проспекте Космонавтов (между ул. Архитектора Антонова и бульваром Владимира Белоглазова).



Теперь они носят имя «Изумрудный бор» в честь находящегося рядом микрорайона. Старое название остановок — «Радиостанция».



Кобцев был заслуженным тренера РСФСР по пожарно-прикладному спорту. Под руководством Виктора Кобцева сборная команда Свердловской области 11 раз выигрывала чемпионаты страны и более 30 раз — становилась призером.