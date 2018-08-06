В Свердловской области обрушились перекрытия в многоквартирном доме

УрБК, Екатеринбург, 10.09.2025. В Кушве (Свердловская область) произошло обрушение перекрытий в многоквартирном доме по ул. Рабочая, 66. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.



Инцидент произошел утром 9 сентября. В результате обрушения никто не пострадал. О самом доме известно, что он был построен в 1960-м году. В нем расположены 12 квартир.



«По имеющейся на данный момент информации, обследование специализированной организацией на предмет устойчивости конструкций дома не проводилось, аварийным дом не признавался. Обрушение могло произойти в результате протечки кровли и намокания перекрытия», — говорится в сообщении.



Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность». Сколько в доме проживает людей, надзорное ведомство не уточняет.