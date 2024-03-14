УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 16:38

В России возможно участие зарубежного капитала в приватизации

УрБК, Москва, 09.09.2025.Глава Минфина РФ Антон Силуанов считает возможным участие зарубежного капитала в приватизации компаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра.

«Мы за то, что чем больше участников, тем лучше. Мы за то, чтобы иностранцы приходили к нам на рынок — будь то финансовый, будь то реальный», — отметил министр.

Кроме того, частных инвесторов, участвующих в приватизации, полностью защитят. При этом, органы правопорядка обязаны будут проводить разбирательства при нарушениях со стороны инвестора.

На данный момент в отечественный бюджет поступило около 30 млрд руб. с приватизации предприятий. До конца текущего года правительство планирует привлечь до 100 млрд руб.
