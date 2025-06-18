ГК «КОРТРОС» получила заключение о соответствии для блока 17.7 квартала «Спутник-1» в Академическом районе Екатеринбурга

Изображение предоставлено пресс-службой АО СЗ «РСГ-Академическое»

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области выдал АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в группу компаний «КОРТРОС») заключение о соответствии (ЗОС) построенного объекта для блока 17.7 квартала «Спутник-1» в Академическом требованиям проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба ведущего девелопера восьмого района.Два корпуса общей площадью 37,6 тыс. кв. м и высотой в 25 этажей включают 669 квартир на 26,5 тыс. кв. м. Планировочные решения предусматривают как компактные квартиры для тех, кто ценит минимализм и функциональность, так и просторные варианты семейного формата с гардеробными и кухнями-гостиными. На первых этажах расположены удобные колясочные, что делает повседневную жизнь более комфортной.«Космос в концепции квартала «Спутник-1» — это не только образ, но и символ движения вперед, к новым горизонтам и заботы о комфортной среде для будущих поколений. Для нас важно, чтобы в наших кварталах кипела настоящая жизнь: улыбки детей на площадках, спокойствие родителей, дружеские рукопожатия на спортивных площадках», — рассказал генеральный директор АО СЗ «РСГ-Академическое» Сергей Ланцов.Отметим, что блок 17.7 гармонично встроен в инфраструктуру Академического района. Он находится на второй линии от реки Патрушиха, рядом с новой школой № 133, открывшейся в 2024 году. Поблизости расположены Преображенский парк, поликлиника для взрослых, музыкальная школа и Дворец дзюдо, формируя гармоничное окружение для семейной жизни.Кроме этого, особое внимание уделено благоустройству. Пространство вокруг домов будет выдержано в космической стилистике, которая стала визитной карточкой квартала «Спутник-1». Детей ждет уникальный плей-хаб «Космическая станция», взрослых и подростков — амфитеатр для общения и творческих мероприятий, а любителей активного отдыха — памп-трек и многофункциональная спортивная площадка для командных игр, превращающаяся зимой в каток. Каждый двор и холл выполнен в особой тематике: от звездного неба до лунных кратеров и космических пейзажей, создавая футуристичную атмосферу вдохновения.