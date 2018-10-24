УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 15:17

Большинство врачей выступили против обязательной отработки для студентов медвузов

УрБК, Москва, 09.09.2025. Большинство врачей выступили против обязательного распределения выпускников медицинских вузов, которые обучаются за бюджетный счет. Такого мнения придерживаются большинство врачей, опрошенных «Справочником врача», пишет РБК.

Негативно высказались по этому поводу 83,1% опрошенных медиков. Среди негативных последствий и рисков такого предложения опрошенные врачи назвали нарушение конституционных прав (25%), а также работу «для галочки», которая не будет приносить качественной помощи (еще 25%).

Еще 21% респондентов считают, что при таком подходе госучреждения получат «бессловесного раба» и не будут идти навстречу при распределении. Каждый десятый участник опроса указал на отсутствие инфраструктуры в отдаленных районах, куда направят выпускников медицинских вузов.

Минздрав России в мае объявил о новых поправках в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан». В соответствии с нововведениями предлагается обязать студентов-бюджетников из медвузов отрабатывать до 3 лет в государственных медучреждениях. За отказ от распределения студенту придется выплатить государству как минимум 3,6 млн руб., то есть возместить затраты бюджета на обучение в трехкратном размере. Окончательная сумма зависит от конкретного вуза.

Законодательные нормы, регулирующие обязательства по отработке и связанные с ними финансовые риски, распространяются на всех государственных служащих, включая студентов, обучающихся за счет средств федерального бюджета. В соответствии с установленным порядком, лица, завершившие обучение по государственным образовательным программам, обязаны отработать установленный срок в государственных учреждениях.
