Сегодня, 12:39

«Водоканал» Екатеринбурга потратит 750 млн рублей на обновление инфраструктуры

УрБК, Екатеринбург, 09.09.2025. Екатеринбургский МУП «Водоканал» объявил три аукциона на поиск подрядчика для модернизации своей инфраструктуры. По информации с сайта «Госзакупок», начальная цена трех тендеров составляет 750 млн руб.

Половина от этой суммы будет направлена на обновление насосной станции третьего подъема № 4 по адресу: ул. Исследователей, 7. Еще 276 млн руб. планируется направить на работы по замене водовода по проезду Теплоходному (от камеры переключения по ул. Бебеля до камеры переключения по ул. Автомагистральной, часть водовода «Эльмашевский»).

Третий контракт — реконструкция и расширение головных сооружений водопровода Екатеринбурга (пусковой комплекс № 1, тракт подачи сырой воды В7). Начальная цена этого аукциона составляет 97 млн рублей. Подрядчик (или подрядчики), который возьмет все три тендера, должен закончить работы до 31 мая 2027 года.
