Суд взыскал с «ГУДСР» более 300 тысяч рублей за ДТП в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург. 09.09.2025. Суд в Екатеринбурге признал известного городского подрядчика — компанию ГУДСР виновным в ДТП, которое произошло в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.



Согласно материалам дела, ДТП произошло на перекрестке улиц Санаторной и Ляпустина. Из-за отсутствия дорожного знака «Уступите дорогу» со стороны ул. Санаторной водитель автомобиля Honda столкнулся с Ford. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что за установку дорожных знаков на этом участке отвечала компания «ГУДСР».



Суд первой инстанции решил разделить сумму за ущерб поровну между водителем автомобиля Honda и дорожным подрядчиком. Автомобилиста такой вариант не устроил, и он обжаловал решение в Свердловском областном суде.



«Свердловский областной суд, рассматривая материалы дела, не увидел в действиях Дениса каких-либо нарушений и возможной неосмотрительности. Суд изменил решение, увеличив взыскиваемые с ООО «ГУДСР» суммы в два раза: до 308 300 рублей ущерба, расходы на специалиста — до 7 тысяч рублей, расходы по госпошлине — до 6 283 рублей. Дополнительно с ответчика в пользу истца взыскана госпошлина за рассмотрение дела в апелляционной инстанции — 3 тысячи рублей. Всего — 324 583 рубля», — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.