УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:46

Суд взыскал с «ГУДСР» более 300 тысяч рублей за ДТП в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург. 09.09.2025. Суд в Екатеринбурге признал известного городского подрядчика — компанию ГУДСР виновным в ДТП, которое произошло в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба судов региона.

Согласно материалам дела, ДТП произошло на перекрестке улиц Санаторной и Ляпустина. Из-за отсутствия дорожного знака «Уступите дорогу» со стороны ул. Санаторной водитель автомобиля Honda столкнулся с Ford. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что за установку дорожных знаков на этом участке отвечала компания «ГУДСР».

Суд первой инстанции решил разделить сумму за ущерб поровну между водителем автомобиля Honda и дорожным подрядчиком. Автомобилиста такой вариант не устроил, и он обжаловал решение в Свердловском областном суде.

«Свердловский областной суд, рассматривая материалы дела, не увидел в действиях Дениса каких-либо нарушений и возможной неосмотрительности. Суд изменил решение, увеличив взыскиваемые с ООО «ГУДСР» суммы в два раза: до 308 300 рублей ущерба, расходы на специалиста — до 7 тысяч рублей, расходы по госпошлине — до 6 283 рублей. Дополнительно с ответчика в пользу истца взыскана госпошлина за рассмотрение дела в апелляционной инстанции — 3 тысячи рублей. Всего — 324 583 рубля», — сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.09.2024 Дорожные службы обязали выплатить 500 тыс. рублей за поврежденную иномарку в Каменске-Уральском

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. По решению Свердловского областного суда ООО «Городское управление дорожно-строительных ...

01.08.2024 Компания «УралДорТехнологии» выплатит владельцу пострадавшего в дорожной аварии BMW более 204 тыс. рублей в качестве возмещения ущерба

УрБК, Екатеринбург, 01.08.2024. ООО «УралДорТехнологии» выплатит более 204 тыс. руб. автовладельцу, чей автомобиль BMW ...

28.09.2020 Свердловский облсуд взыскал с компании «ДЭП № 33» ущерб в пользу пострадавшего в аварии автомобилиста

УрБК, Екатеринбург, 28.09.2020. Свердловский областной суд взыскал более 130 тыс. руб. с АО «Дорожное эксплуатационное ...

29.08.2017 Жительница Екатеринбурга отсудила у предприятия ЖКХ более 342,3 тыс. рублей за поврежденный автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 29.08.2017. Свердловский областной суд взыскал с МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» в ...

25.08.2017 Жительница Екатеринбурга отсудила у «Свердловскавтодора» более 250 тыс. рублей за пострадавший в ДТП автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2017. Свердловский областной суд взыскал с АО «Свердловскавтодор» 256 тыс. 544 руб. в пользу ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.