В Свердловской области появился новый индустриальный парк «Атом-Северный»

Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2025. Минпромнауки Свердловской области и строительный холдинг «Атомстройкомплекс» заключили соглашение о создании нового индустриального парка. Производственная площадка разместилась на Изоплите, сообщает пресс-служба строительного холдинга.Часть территории парка занимают заводы холдинга, выпускающие стройматериалы, на площади 22 га могут разместиться производственные объекты новых резидентов.«Создание новых индустриальных парков и производственных кластеров - это шаг навстречу потребностям бизнеса. Данная инициатива помогает решать проблему нехватки промышленных площадей, способствует созданию благоприятной инфраструктуры для запуска новых проектов. Именно такую задачу ставит перед нами врио губернатора Свердловской области Денис Паслер. Индустриальные парки предоставляют компаниям готовые условия для ведения бизнеса: доступ к коммуникациям, транспортным путям, а также возможность использовать совместные услуги и ресурсы. Это снижает затраты бизнеса на строительство и обустройство производств, а также сокращает сроки выхода на рынок», — сказал заместитель губернатора, министр инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Ионин.Новый индустриальный парк получил название «Атом-Северный»: он будет развиваться в качестве универсального — здесь возможно открытие промышленных предприятий различного профиля.Парк расположен в черте города, рядом с выездами на ЕКАД, что позволит сотрудникам добираться на общественном и личном транспорте. Проект отвечает задачам «Эффективная и конкурентная экономика».«В структуре холдинга учреждена управляющая компания для технического и сервисного обслуживания резидентов индустриального парка. Она будет не только сдавать в аренду или продавать свободные площади, но и оказывать услуги по проектированию, строительству и оснащению оборудованием промышленных цехов», — рассказал управляющий директор индустриального парка «Атом-Северный» Владислав Черанев.По его словам, что в планах — включение площадки в федеральный реестр индустриальных парков. Размещение в индустриальном парке в числе других преимуществ открывает для резидентов дополнительные возможности и доступ к федеральным и региональным программам.