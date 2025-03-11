УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:39

В Свердловской области интерес к аренде квартир на долгий срок вырос на 11%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. В Свердловской области в июле 2025 года интерес к долгосрочной аренде квартир вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ежемесячная стоимость съема жилья составила 30 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба онлайн-платформы «Авито Недвижимость».

Количество предложений в регионе за отчетный период увеличилось на 43% год к году. Наиболее заметный прирост в этом сегменте зафиксирован в Воронеже (+68%), Сочи (+65%), Челябинске (+65%), Владивостоке (+64%), а также в Волгограде (+62%).

В Екатеринбурге, в свою очередь, число предложений выросло на 51%, а стоимость достигает 33 тыс. руб. в месяц.

В целом по России интерес к долгосрочной аренде квартир увеличился на 2%, количество предложений — на 30%. Ежемесячная плата за жилье составляет 30 тыс. руб.
