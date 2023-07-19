В Свердловской области снизилась аварийность с электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 19.07.2023. По итогам января-июня 2023 года в Свердловской области произошло 114 ДТП со смертельным ...

В Свердловской области на 30% снизилось число погибших в ДТП граждан

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2021. С начала 2021 года сотрудники Госавтоинспекции Свердловской области выписали 4 млн 804 ...

С начала 2021 года ГИБДД Свердловской области выписала штрафов на 3,3 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.01.2018. В 2017 году зарегистрирован рост аварийности на подъезде к Екатеринбургу от автодороги ...

В 2017 году сотрудники ГИБДД зафиксировали рост аварийности на подъезде к Екатеринбургу с трассы М-5 Урал

Почти 28 тысяч человек погибло в ДТП на дорогах России в 2012 году

27 тыс. 953 человека погибло и 258 тыс. 618 человек получили ранения в ДТП на дорогах России в 2012 году. Всего в ...