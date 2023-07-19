УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 13:37

В Свердловской области снизилась аварийность с электросамокатами

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025.С начала 2025 года по 3 сентября на территории Свердловской области произошло 120 ДТП с электросамокатами, что на 14,4% меньше к уровню прошлого года. Об этом сообщает Телеграм-канал свердловской Госавтоинспекции.

Большая часть ДТП — 94 из 119 — произошли в Екатеринбурге. Травмы получили 116 участников движения, каждый третий из которых — несовершеннолетний. Погибли 4 человека, что в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом три смертельных ДТП зарегистрированы в столице Урала

«В 13 муниципальных образованиях области отмечен рост аварийности. В Нижнем Тагиле зафиксировано 8 ДТП (+33%), в Каменске-Уральском — 4 происшествия (+300%). В 11 городах области зарегистрирован 100% рост аварийности (по 1-2 ДТП). В Тавде ДТП закончилось гибелью человека», — говорится в сообщении.

Каждая третья авария происходит из-за пренебрежения ПДД, напоминает Госавтоинспекция.
