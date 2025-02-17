УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 10:02

Глава Екатеринбурга утвердил проект новой прогулочной зоны вдоль реки Исеть

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проект прогулочной зоны вдоль реки Исеть. Новая набережная будет проходить в Октябрьском районе. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Под пространство для отдыха, расположенное на участке от дороги в аэропорт Кольцово до Сибирского тракта, выделили 3,5 га земли.

Проект, реализация которого запланирована до 2045 года, протянется вдоль 771,4 м акватории и соединит две магистрали.
