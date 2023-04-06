Администрация Екатеринбурга взяла на баланс комплекс «Ратиборец»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2025. Администрация Екатеринбурга перевела в собственность муниципалитета спортивный комплекс «Ратиборец», который теперь является частью городской сети спортивных сооружений. Об этом сообщает департамент общественных связей городской администрации.



Комплекс расположен по адресу: ул. Серова, д. 8 «а», в районе Автовокзала. Общая площадь здания составляет приблизительно 1450 кв. м, а универсальный спортивный зал, расположенный внутри, имеет площадь 990 кв. м и высоту потолков более 8 м.



В новом спортивном комплексе планируется размещение спортивной школы «Динамо», которая на данный момент насчитывает тысячу воспитанников. До приобретения данного объекта у школы не было собственных помещений, что затрудняло организацию полноценного учебно-тренировочного процесса. Теперь, благодаря новым площадям, «Динамо» сможет проводить занятия по шести видам спорта, организовывать соревнования на районном, городском и областном уровнях, а также увеличить численность воспитанников.



Здание спортивного комплекса находится в удовлетворительном состоянии и не требует проведения ремонтных работ или реконструкции. Для начала занятий необходимо лишь получить лицензию на использование объекта, дооборудовать его необходимым спортивным инвентарем и обеспечить выполнение требований антитеррористической безопасности.



Значимость данного приобретения особенно велика в связи с отсутствием аналогичных спортивных объектов или школ в существующей застройке микрорайона, а также отсутствием свободных земельных участков для их строительства.



Следует отметить, что Екатеринбург активно пополняет городскую казну за счет приобретения объектов недвижимости, предназначенных для социальных нужд. В качестве примера можно привести приобретение в прошлом году готового здания для музыкальной школы № 10, которое с октября текущего года будет использоваться для проведения ежедневных занятий.