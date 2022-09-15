Российские власти выделили свыше 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

УрБК, Москва, 15.09.2022. Правительство РФ дополнительно направило 56 млрд рублей на субсидирование льготных ипотечных ...28.07.2022 Правительство РФ увеличит финансирование программ льготной ипотеки на 45,5 млрд рублей
УрБК, Москва, 28.07.2022. Правительство РФ увеличит финансирование трех программ льготной ипотеки на 45,5 млрд руб., ...26.03.2018 Российские власти выделят 26,6 млрд рублей на субсидирование ипотеки
Российские власти планируют за три года выделить 26,6 млрд руб. на субсидирование ставок по льготным ипотечным ...26.03.2018 Российские власти выделят 26,6 млрд рублей на субсидирование ипотеки
УрБК, Москва, 26.03.2018. Российские власти планируют за три года выделить 26,6 млрд руб. на субсидирование ставок по ...22.07.2015 Объем льготной ипотеки в России увеличен до 700 млрд рублей
УрБК, Москва, 22.07.2015. Правительство РФ увеличило объем предоставления субсидий российским банкам и Агентству по ...