Вчера, 15:17

Российские власти выделили свыше 100 млрд рублей на субсидирование льготной ипотеки

УрБК, Москва, 03.09.2025. Российские власти выделили субсидии на льготную ипотеку в размере 100,4 млрд руб. Финансирование будет поступать из резервного фонда кабинета министров, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Большая часть средств (53,4 млрд руб.) направлена на субсидирование «Семейной ипотеки», что даст возможность сохранить программу со ставкой в 6%.

Оставшаяся часть финансирования выделена для «Дальневосточной и арктической ипотеки» под 2% и «Льготной ипотеки», выдача которой завершилась в июле прошлого года. Эти программы получат 9,6 млрд руб. и 37,4 млрд руб. соответственно.
