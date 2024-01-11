Гостевым домам в России запретят работать вне реестра
УрБК, Москва, 03.09.2025. Гостевые дома в России, которые не будут включены в реестр до 1 января 2026 года, не смогут работать в правовом поле. Об этом пишет
«Парламентская газета».
С 1 января 2026 года размещение информации о гостевых домах в сети Интернет, включая специализированные сайты-агрегаторы, будет осуществляться исключительно при наличии идентификационного номера и ссылки на соответствующую запись в реестре. С указанной даты осуществление деятельности гостевых домов, не внесенных в реестр, будет признано незаконным. Владельцы незарегистрированных объектов будут квалифицированы как незаконные предприниматели и могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа.
Площадь одноместных номеров должна составлять не менее 9 квадратных метров, двухместных — не менее 12 квадратных метров. В семейных номерах на каждого гостя должно приходиться не менее 6 квадратных метров, при этом в одной комнате не допускается размещение более шести человек.
Ведение реестра гостевых домов возложено на Федеральную службу по аккредитации, которая также осуществляет проверку достоверности внесенных данных. В реестр необходимо включить информацию о владельце объекта, его наименование и фотографию, адрес и кадастровый номер земельного участка, данные о виде разрешенного использования земли, а также количество комнат, включая специально оборудованные для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, сопровождающих животных.
У входа в гостевой дом должен быть размещен соответствующий информационно-указательный знак. Размещение гостей должно осуществляться незамедлительно по их прибытии. Каждому гостю предоставляется не менее 0,5 л питьевой воды в сутки. Температура в жилых помещениях должна поддерживаться на уровне не ниже +21 градуса Цельсия, в общих зонах — не ниже +18 градусов Цельсия. Комнаты должны быть оснащены датчиками дыма.
Каждый гость должен быть обеспечен как минимум одной вешалкой, двумя полотенцами и мусорной корзиной. Уборка номеров должна производиться перед заселением и после выезда гостей, либо не реже одного раза в неделю в случае длительного проживания. На всей территории гостевого дома должен быть обеспечен доступ к сети Wi-Fi.