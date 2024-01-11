УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 12:01

Гостевым домам в России запретят работать вне реестра

УрБК, Москва, 03.09.2025. Гостевые дома в России, которые не будут включены в реестр до 1 января 2026 года, не смогут работать в правовом поле. Об этом пишет «Парламентская газета».

С 1 января 2026 года размещение информации о гостевых домах в сети Интернет, включая специализированные сайты-агрегаторы, будет осуществляться исключительно при наличии идентификационного номера и ссылки на соответствующую запись в реестре. С указанной даты осуществление деятельности гостевых домов, не внесенных в реестр, будет признано незаконным. Владельцы незарегистрированных объектов будут квалифицированы как незаконные предприниматели и могут быть привлечены к административной ответственности в виде наложения штрафа.

Площадь одноместных номеров должна составлять не менее 9 квадратных метров, двухместных — не менее 12 квадратных метров. В семейных номерах на каждого гостя должно приходиться не менее 6 квадратных метров, при этом в одной комнате не допускается размещение более шести человек.

Ведение реестра гостевых домов возложено на Федеральную службу по аккредитации, которая также осуществляет проверку достоверности внесенных данных. В реестр необходимо включить информацию о владельце объекта, его наименование и фотографию, адрес и кадастровый номер земельного участка, данные о виде разрешенного использования земли, а также количество комнат, включая специально оборудованные для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья и лиц, сопровождающих животных.

У входа в гостевой дом должен быть размещен соответствующий информационно-указательный знак. Размещение гостей должно осуществляться незамедлительно по их прибытии. Каждому гостю предоставляется не менее 0,5 л питьевой воды в сутки. Температура в жилых помещениях должна поддерживаться на уровне не ниже +21 градуса Цельсия, в общих зонах — не ниже +18 градусов Цельсия. Комнаты должны быть оснащены датчиками дыма.

Каждый гость должен быть обеспечен как минимум одной вешалкой, двумя полотенцами и мусорной корзиной. Уборка номеров должна производиться перед заселением и после выезда гостей, либо не реже одного раза в неделю в случае длительного проживания. На всей территории гостевого дома должен быть обеспечен доступ к сети Wi-Fi.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.01.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы градостроительного проектирования

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил нормативы градостроительного проектирования, ...

13.05.2022 В России могут принять закон о гостевых домах до конца 2022 года

УрБК, Москва, 13.05.2022. Закон о легализации работы гостевых домов передан на согласование правительству РФ. В ...

06.09.2012 260 жителей Екатеринбурга попали в реестр обманутых дольщиков

УрБК, Екатеринбург, 06.09.2012. В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра нуждающихся в поддержке ...

30.07.2012 Министерство финансов РФ планирует потратить на корпоратив 11,5 млн рублей

Минфин РФ намерен потратить до 11,5 млн рублей на проведение 210-летнего юбилея. Заявка на организацию мероприятия ...

30.12.2010 Екатеринбург стал лидером среди городов-миллионников по вводу жилья

УрБК, Екатеринбург, 30.12.2010. Администрация Екатеринбурга связалась с органами местного самоуправления крупнейших ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (91)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.