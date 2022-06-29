В Екатеринбурге горячим питанием обеспечено более 97% школьников

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Горячее питание получают 97,2% екатеринбургских школьников, или 210 тыс. детей. Об этом сообщает департамент общественных связей администрации Екатеринбурга.



Учащиеся с 1 по 4 класс всегда получают единоразовое питание бесплатно. Бесплатными обедами и завтраками также обеспечиваются льготные категории несовершеннолетних.



Остальные школьники завтракают и обедают в учреждениях на платной основе. Их обслуживают 14 предприятий. До конца 2025 года родители учеников могут получать скидку на оказание услуги в размере 5%.