УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 13:09

В Свердловской области в ЕГРН внесено более 6 тысяч земельных участков и объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. В Екатеринбурге и Нижнем Тагиле в ЕГРН внесено 3 310 земельных участков и 3 136 объектов капитального строительства. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Татьяна Янтюшева.

По всем ним проведены комплексные кадастровые работы за счет бюджетных средств. Данные земельные участки находятся в муниципальных образованиях «город Екатеринбург» и «город Нижний Тагил».

Как ранее писал УрБК, к концу нынешнего года в оборот вернут почти 10 тыс га сельхозземель в регионе.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.03.2015 В Свердловской области за месяц на государственный кадастровый учет поставлено более 14 тыс. объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В феврале 2015 года в Свердловской области Управлением регионального Росреестра выданы ...

12.09.2013 За август Кадастровая палата выдала паспорта и выписки почти на 22 тысячи участков в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. В августе 2013 года Кадастровая палата выдала кадастровые паспорта и кадастровые ...

16.08.2013 В июле более 4 тысяч земельных участков на территории Свердловской области были поставлены на кадастровый учет

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2013. В июле более 4 тыс. земельных участков на территории Свердловской области были ...

14.06.2013 Свердловской кадастровой палатой в мае выдано 14 тысяч кадастровых паспортов на объекты капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2013. Кадастровая палата подвела итоги работы по ведению государственного кадастра ...

17.05.2013 В апреле Кадастровой палатой Свердловской области выдано более 16 тысяч паспортов на объекты капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2013. Кадастровая палата подвела итоги работы по ведению государственного кадастра ...

Популярные новости
05.08.2025В Екатеринбурге выставили на продажу склады «Сима-ленда» за 5 млрд рублей08.08.2025В Свердловской области в первом полугодии зарегистрировали 8 тыс. преступлений с применением информационных технологий12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные21.08.2025В Екатеринбурге 21 августа состоялось торжественное открытие здания администрации Академического района15.08.2025Построенный «Атомстройкомплексом» ЖК «Дискавери резиденс» войдет в сборник лучших девелоперских практик Екатеринбурга
Архив новостей
Сентябрь 2025 (73)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.