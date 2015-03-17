В Свердловской области в ЕГРН внесено более 6 тысяч земельных участков и объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2015. В феврале 2015 года в Свердловской области Управлением регионального Росреестра выданы ...

В Свердловской области за месяц на государственный кадастровый учет поставлено более 14 тыс. объектов капстроительства

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2013. В августе 2013 года Кадастровая палата выдала кадастровые паспорта и кадастровые ...

За август Кадастровая палата выдала паспорта и выписки почти на 22 тысячи участков в Свердловской области

В июле более 4 тысяч земельных участков на территории Свердловской области были поставлены на кадастровый учет

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2013. В июле более 4 тыс. земельных участков на территории Свердловской области были ...