Глава Екатеринбурга определил восемь новых мест для продажи печатной продукции

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2025. В Екатеринбурге в схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) включили пять ...20.12.2018 Власти Екатеринбурга утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
УрБК, Екатеринбург, 20.12.2018. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об утверждении схем ...03.05.2018 Новую схему размещения нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге разработают до 30 ноября 2018 года
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление о разработке ...03.04.2014 В администрации Екатеринбурга к июню 2014 года подготовят 3-летнюю схему размещения нестационарных объектов торговли
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2014. Комитет по товарному рынку администрации Екатеринбурга планирует к июню 2014 года ...31.03.2014 Глава администрации Екатеринбурга поручил разработать схему нестационарных объектов торговли на 2015 год
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб подписал постановление «О разработке ...