Сегодня, 11:11

Глава Екатеринбурга определил восемь новых мест для продажи печатной продукции

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о восьми новых площадках под киоски с печатной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Соответствующие поправки внесены в схему размещения 13 нестационарных торговых объектов.

«Кроме того, еще 1 локация изменила специализацию — так может появиться и девятое место торговли печатной продукцией. Еще 2 других места из схемы исключили. Наконец, для 2 пространств скорректировали площадь и статус», — говорится в сообщении.

Напомним, предприниматели, которые хотят выбрать локацию для размещения своего НТО, могут изучить публичную карту Росреестра. На ней обозначены все необходимые данные. Информация о проводимых городом аукционах есть на официальном портале Екатеринбурга. Существующая схема размещения уральской столицы нанесена на интерактивную карту.
