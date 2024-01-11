УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Сегодня, 09:41

Суд закрыл павильон с шаурмой в Верхней Пышме после отравления посетителей

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2025. Верхнепышминский городской суд на 90 суток приостановил работу павильона «Шаурма» после отравления двух покупателей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

У отравившихся была диагностирована острая кишечная инфекция. После этого павильон проверили сотрудники Роспотребнадзора, выявившие массу нарушений.

В их числе были: отсутствие у поваров личных медицинских книжек с отметками о результатах прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра, предприятие общественного питания не оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отсутствуют условия для соблюдения работниками правил личной гигиены. Также выяснилось, что готовое мясо хранилось рядом с мешками с углем. Вдобавок к этому приготовленная продукция продавалась на следующий день.

Материалов Роспотребнадзора хватило, чтобы убедить суд приостановить работу торговой точки.
