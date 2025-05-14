В России начнут штрафовать теплоснабжающие компании из-за неготовности к отопительному сезону

УрБК, Москва, 14.05.2025. В России штрафы за нарушение требований в сфере защиты информации вырастут вплоть до 100 тыс. ...

В России штрафы за нарушение требований в сфере защиты информации увеличат вплоть до 100 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 19.04.2024. В Екатеринбурге в ближайшие дни начнется проверка систем отопления для подготовки к

В Екатеринбурге началась подготовка систем теплоснабжения к следующему отопительному сезону

УрБК, Москва, 27.07.2016. В Министерстве экономического развития РФ поддержат законопроект сенаторов о введении

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2014. Плановая подготовка к отопительному сезону уральской столицы подошла к финальному

В Екатеринбурге завершается подготовка к отопительному сезону

И. о. министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов: Ответственность за неготовность к отопительному сезону наступит для глав после 1 октября

УрБК, Екатеринбург, 19.09.2011. «Ответственность за неготовность муниципалитетов к отопительному сезону наступит для