Сегодня, 10:08

В России начнут штрафовать теплоснабжающие компании из-за неготовности к отопительному сезону

УрБК, Москва, 02.09.2025. Кабинет министров внес в Госдуму законопроект о штрафах из-за неготовности к отопительному сезону для российских теплоснабжающих компаний. Для юрлиц выплаты будут составлять 5-10 тыс. руб., должностных — 2-4 тыс. руб., физлиц — 500 руб. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Причиной штрафа может стать отсутствие техпаспорта на тепловую сеть и проверки прочности труб. Также авторы инициативы предлагают дополнить статью 9.24 КоАП РФ пунктами о неустранении трещины или коррозии труб, нарушении сроков подготовки и передачи документов.

Кроме того, для должностных лиц будет устанавливаться ответственность за неутверждение схем теплоснабжения поселений в сроки и неинформирование местных жителей о проведении публичных слушаний или итогового протокола об их проведении.

На данный момент в отношении организаций действуют штрафы в размере 500 тыс. руб. за нарушение подключения, эксплуатации и охраны систем теплоснабжения. Если неполадки привели к тяжелым последствиям для жильцов, то предусмотрена уголовная ответственность с лишением свободы на восемь лет.
