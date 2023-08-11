Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил выплаты будущим педагогам

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Студенты педагогических вузов, заключившие договоры о целевом обучении в образовательных учреждениях Екатеринбурга, будут получать дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Деньги будут выплачиваться студентам, заключившим договоры о целевом обучении с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования Екатеринбурга. Сумма выплаты будет равна размеру государственной академической стипендии. Минимум — 2224 руб. «В случае изменения минимальной величины государственной академической стипендии размер денежной выплаты подлежит перерасчету начиная с даты вступления в силу правового акта, изменяющего минимальную величину государственной академической стипендии», — отмечается в документе. При наличии академической задолженности, начиная со второго курса, выплату могут урезать. Также сумма изменится, если будет увеличен минимальный размер стипендии, которую выплачивает вуз.

Материалы по теме

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев увеличил выплаты студентам-медикам на целевом наборе

УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Губернатор Свердловской области поднял ежегодные выплаты студентам-медикам, которые ...

В 2020 году военные пенсионеры будут получать выплаты на карты «Мир»

УрБК, Москва, 07.12.2018. С 1 июля 2020 года пенсии и другие социальные выплаты военным пенсионерам и пенсионерам ...

МГУ: Задержек по выплате стипендий у нас нет

В Московском государственном университете опровергли информацию о задолженности по выплатам стипендий студентам, ...

Стипендии на Украине будут получать только бедные студенты

Стипендии в Украине будут получать только бедные студенты.. Поделят молодежь на бедных и обеспеченных уже с первого ...

На пластиковые карты ОАО «СКБ-банк» получают стипендию студенты более чем 100 образовательных учреждений РФ

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2011. Россияне уверены, что каждый студент должен иметь возможность учиться бесплатно и ...