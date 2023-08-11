УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 14:01

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов назначил выплаты будущим педагогам

УрБК, Екатеринбург, 01.09.2025. Студенты педагогических вузов, заключившие договоры о целевом обучении в образовательных учреждениях Екатеринбурга, будут получать дополнительные выплаты. Соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Деньги будут выплачиваться студентам, заключившим договоры о целевом обучении с образовательными организациями, подведомственными департаменту образования Екатеринбурга. Сумма выплаты будет равна размеру государственной академической стипендии. Минимум — 2224 руб.

«В случае изменения минимальной величины государственной академической стипендии размер денежной выплаты подлежит перерасчету начиная с даты вступления в силу правового акта, изменяющего минимальную величину государственной академической стипендии», — отмечается в документе.

При наличии академической задолженности, начиная со второго курса, выплату могут урезать. Также сумма изменится, если будет увеличен минимальный размер стипендии, которую выплачивает вуз.
