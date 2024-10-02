В Екатеринбурге локализовали пожар на складе мебели

УрБК, Москва, 29.08.2025. В Екатеринбурге локализовали пожар на складе с мебельной и текстильной продукцией, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.



Отмечается, что склад на ул. Окружной загорелся утром 29 августа. Для ликвидации пожара площадью около 200 кв. м привлекли 33 спасателей и 12 единиц спецтехники.



«Информации о пострадавших не поступило», — говорится в сообщении.