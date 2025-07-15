Средняя зарплата учителей в России выросла до 54,4 тыс. рублей

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла всего на 0,6% (+ 417 рублей) и ...

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%

УрБК, Екатеринбург. 15.07.2025. Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала текущего года выросла ...

Средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области с начала года выросла на 0,6%

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2025. В Свердловской области спрос на педагогов и преподавателей за пять месяцев текущего ...

Средняя предлагаемая зарплата для педагогов в Свердловской области составляет 50 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...

Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%

Число открытых вакансий для курьеров на Среднем Урале за год выросло в три раза

УрБК, Екатеринбург, 26.08.2021. В Свердловской области летом 2021 года было открыто около 800 вакансий для курьеров. ...