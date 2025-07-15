УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 11:14

Средняя зарплата учителей в России выросла до 54,4 тыс. рублей

УрБК, Москва, 29.08.2025. Медианнная предлагаемая зарплата учителей в России за год увеличилась на 19%, до 54,4 тыс. руб. Об этом говорится в материалах исследования платформы hh.ru, пишет ТАСС.

Самые высокие зарплаты платят в Чукотском АО (115 тыс. руб.), Москве (86,3 тыс. руб.) и Ямало-Ненецком АО (85 тыс. руб.). Наиболее низкие — в Еврейской АО (28,5 тыс. руб.).

За неполные восемь месяцев в стране открыли 71,6 тыс. вакансий для педагогов (за аналогичный период прошлого года — 73,6 тыс.). Из них 2.8 тыс. — в Свердловской области. По этому показателю регион занимает пятое место в стране, уступая лишь Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.
