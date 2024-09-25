УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:46

Сварка первого поезда для ВСМ начнется уже в сентябре

УрБК, Москва, 27.08.2025. Сварка первого состава для высокоскоростной железной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург начнется уже в сентябре текущего года. Об этом сообщил глава Минтранса РФ Андрей Никитин в интервью телеканала «Россия 24».

По его словам, в реализации проекта участвуют около 150 предприятий в кооперации.

«Уникальность проекта в том, что он полностью реализуется на российских технологиях», — добавил А. Никитин.

Отметим, что ВСМ Москва — Санкт-Петербург планируют построить к 2028 году. В результате время в пути между двумя городами составит 2 часа 15 минут. Поезда будут двигаться со скоростью 400 км в час. Их будут производить на заводе «Уральские локомотивы» в Свердловской области.
