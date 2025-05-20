УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:06

15% жителей Свердловской области работают на фрилансе

15% жителей Среднего Урала работают на фрилансе. Еще 8% трудятся в найме, но дополнительно берут проекты вне основного места занятости. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы hh.ru и компании «Росгосстрах».

Чаще всего вне штата работают представители двух сфер — «Искусство, развлечения, массмедиа» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 34%).

Согласно данным исследования, почти четверть соискателей из Свердловской области имеют опыт перехода из найма во фриланс и наоборот. Из них 9% переходили из штатной работы на фриланс, а 15% — возвращались из фриланса в наем.
