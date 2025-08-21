Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год подорожали на 6%

УрБК, Екатеринбург, 27.08.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний год выросла на 6%, до 146,6 тыс. руб. за кв. м, говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика».



При этом за август квартиры в уральской столице подешевели на 0,8%.



В целом по стране цены на «вторичке» за год увеличились на 6%, за месяц — на 0,5%.



«Даже небольшое снижение ключевой ставки уже стимулировало спрос: немного доступнее стала ипотека, на рынок вышли держатели срочных депозитов, условия по которым стали менее привлекательными», — комментирует эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.