Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год подорожали на 6%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последние 12 месяцев ...04.08.2025 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год подорожали на 7%
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний год ...09.07.2025 Квартиры на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год подорожали на 7%
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний год ...02.06.2025 Квартиры в новостройках Екатеринбурга за год подорожали на 9%
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга с мая 2024 года по май ...05.03.2025 Циан: Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге за год выросли на 8,2%
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Средняя цена предложения на вторичном рынке жилья в Екатеринбурге за год выросла на ...