Квартиры в екатеринбургских новостройках за год подорожали на 6%

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Средняя цена предложения на первичном рынке жилья Екатеринбурга за последние 12 месяцев выросла на 6%, до 167,5 тыс. руб. за кв. м. За последний месяц квартиры подорожали на 0,8%, говорится в исследовании сервиса «Циан. Аналитика».



В целом по стране цены на новостройки за год увеличились на 13%, за месяц — на 1,3%.



«После периода околонулевой динамики спрос и цены на рынке новостроек начали увеличиваться. Этому способствовало снижение ключевой ставки ЦБ», — полагает эксперт «Циан. Аналитики» Елена Бобровская.