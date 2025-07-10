Стоимость подержанных Kia Rio с начала года снизилась на 8%

УрБК, Москва, 26.08.2025. Средняя стоимость корейских автомобилей Kia Rio с пробегом на рынке РФ с начала года снизилась на 8%. Об этом написал в своем Telegram-канале директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Свежие автомобили подешевели сильнее — на 10-14%. Аналитик связывает это с тем, что данную модель активно продают участники рынка такси. По словам Сергея Целикова, в долгосрочной перспективе модель Kia Rio ежегодно теряет 7-9% стоимости, то есть за десять лет от начальной цены автомобиля остается 43%.

