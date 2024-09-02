УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 12:25

Группа ММК в текущем году направит на экологические мероприятия свыше 10 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 25.08.2025. Группа ММК в текущем году направит на реализацию экологических проектов около 10,2 млрд руб. Материнская компания выделит на эти цели 9,9 млрд руб. Профильные проекты уже реализуются в соответствии с утвержденной Экологической программой ММК на 2025 год, сообщает пресс-служба предприятия.

Фото Евгения Рухмалева

В общей сложности в текущем году предусмотрено 25 экологических мероприятий в разных переделах комбината и семь в дочерних компаниях Группы. Крупнейшие «зеленые» инвестиции — свыше 2,6 млрд руб. — будут направлены на модернизацию и строительство природоохранных сооружений в коксохимическом производстве. Еще около 1,8 млрд руб. в 2025 году будет выделено на модернизацию в доменного производства, где до 2027 года планируется осуществить реконструкцию воздухонагревателей 5-ти доменных печей.

В планах 2025 года также — переработка 7,5 млн т текущих и отвальных металлургических шлаков. Это в частности позволит использовать в качестве вторичных материальных ресурсов в шихте агломерационного производства не менее 1,8 млн т отходов.

Продолжатся мероприятия по восстановлению земель и сохранению биологического разнообразия. В 2024 году на территории ММК высажено 5 тыс. 655 саженцев кустарников и деревьев, а на территории города выполнена посадка 1 тыс. 473 зеленых насаждений. В 2025 году ММК планирует рекультивировать 7 га Западного карьера горы Магнитной, а уже в октябре будет выполнен очередной этап зарыбления Магнитогорского водохранилища, в которое будут выпущены 50 тыс. экземпляров сазана, 40 тыс. белого амура и 3500 судака.

Реализация мероприятий экологической программы ПАО «ММК» способствует достижению цели по улучшению качества атмосферного воздуха в городе Магнитогорске.
