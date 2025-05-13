В Екатеринбург с начала августа привезли 340 тонн арбузов

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2025. В Екатеринбург с 1 по 19 августа привезли 340 т арбузов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



Из Оренбургской области завезли 160 т ягоды, из Астраханской и Волгоградской — по 80 т, из Ставропольского края — 20 т.



Все привезенная продукция была проверена специалистами и разрешена к реализации.