Сегодня, 12:00

В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда

В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда. Об этом говорится в исследовании платформы hh.ru.

За последние полгода доля свердловчан, которые не уверены, что в ближайшие три месяца найдут новую работу, снизилась с 28% до 18%. При этом доля уверенных в успехе респондентов на аналогичный период увеличилась с 66% до 74%. Они полагают, что без проблем найдут работу грядущей осенью

Чаще всего о своих карьерах перспективах беспокоятся айтишники, соискатели из сфер искусства и маркетинга.
Вернуться в раздел » Важно
Сегодня, 11:29 В Свердловской области вырос уровень оптимизма среди соискателей на рынке труда

