Сегодня, 09:46

Цены на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге с начала года снизились на 6%

УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Цены на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге с начала года снизились на 6%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

В настоящее время средняя стоимость съемных квартир в уральской столице составляет 33 тыс. руб. в месяц.

В целом по стране цены на аренду с начала года снизились на 2%. Самую слабую динамику показали Краснодар (-11%), Владивосток (-11%) и Москва (-10%).
