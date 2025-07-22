УрБК, Екатеринбург, 22.08.2025. Цены на долгосрочную аренду жилья в Екатеринбурге с начала года снизились на 6%, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость». В настоящее время средняя стоимость съемных квартир в уральской столице составляет 33 тыс. руб. в месяц. В целом по стране цены на аренду с начала года снизились на 2%. Самую слабую динамику показали Краснодар (-11%), Владивосток (-11%) и Москва (-10%).

