Вчера, 14:38

Мессенджер Max с 1 сентября будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты

УрБК, Екатеринбург, 21.08.2025. Мессенджер Max с 1 сентября будут устанавливать на все продаваемые в России гаджеты. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина РФ Михаил Мишустин.

«В списке таких программ Max заменит VK Мессенджер, который находился там с 2023 года», — сообщает пресс-служба правительства РФ.

Ранее российские власти выбрали цифровую платформу Maх национальным мессенджером. В программе уже зарегистрировались 18 млн россиян. Вчера в Минцифры рассказали, что россияне в скором времени смогут получать через Mах одноразовые коды для входа на «Госуслуги».
