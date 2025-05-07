УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 15:00

Средняя стоимость путевки в Турцию за три года выросла на 31%

Средняя стоимость путевки в Турцию на 7-10 дней для двоих в 2025 году составила 158,6 тыс. руб. За три года этот показатель увеличился на 31,2%, сообщает РБК со ссылкой на исследование агрегатора туров Onlinetours.

Популярность Турции среди россиян за указанный период в среднем выросла на 108%. В топ-5 по посещаемости среди российских туристов сейчас входят города Кемер, Аланья, поселки Бельдиби, Конаклы и регион Белек на южном побережье Средиземного моря.

Сильнее всего с 2023 года подорожал отдых в Белеке (+ 44 тыс. руб., до 239 тыс. руб.). На втором месте — Бельбиди (+76,5%, до 163 тыс. руб.). Далее идут Кемер (+48%, до 129 тыс. руб.) и Аланья — (до 102 тыс. руб.).
