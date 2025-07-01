Сбор картофеля в РФ в первый месяц уборки сократился на 22%

УрБК, Москва, 01.07.2025. Средняя цена картофеля в России в мае составила 85 руб. за кг, что в 2,8 раз больше, чем в ...28.05.2025 Импорт белорусского картофеля в Россию с начала года снизился вдвое
УрБК, Москва, 28.05.2025. Импорт белорусского картофеля в Россию с начала года по 25 мая составил 32 тыс. т. По ...31.10.2019 Валовой сбор картофеля в Свердловской области с начала года снизился на 13%
УрБК, Екатеринбург, 31.10.2019. Валовой сбор картофеля на Среднем Урале в январе-сентябре 2019 года снизился на 13% по ...27.11.2017 Урожай картофеля в России в 2017 году сократился на 555 тысяч тонн
УрБК, Москва, 27.11.2017. Объем собранного российскими сельхозпроизводителями картофеля в 2017 году оказался на 555 ...01.11.2016 В Свердловской области сбор картофеля снизился на 11%
УрБК, Екатеринбург, 01.11.2016. Объем произведенной продукции сельского хозяйства Свердловской области (в денежном ...