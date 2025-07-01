УралБизнесКонсалтинг
Вчера, 13:19

Сбор картофеля в РФ в первый месяц уборки сократился на 22%

УрБК, Москва, 20.08.2025. Отгрузка картофеля сельхозпроизводителями РФ в первом месяце активной уборки сократилась на 22,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 123 тыс. т, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Росстата.

За первые семь месяцев 2025 года данный показатель снизился на 28,5% год к году (до 1,24 млн т).

«Сокращение отгрузки картофеля происходит из-за снижения посевных площадей под культуру», — заявила глава Картофельного союза Татьяна Губина.

По ее мнению, по итогам текущего сезона аграрии могут собрать на треть больше картофеля, чем в прошлом году. Основные факторы — благоприятная для выращивания культуры погода и повышение урожайности.

Согласно оперативным данным Минсельхоза, на 19 августа валовой сбор картофеля в России составил 630 тыс. т.
